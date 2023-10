NBA, i risultati della notte (29 ottobre): Phoenix batte Utah, Philadelphia, Washington e Minnesota trovano la prima vittoria stagionale

Prosegue la stagione 2023-2024 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati sette incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

New Orleans accumula vantaggio nei primi due quarti (55-40) in casa contro New York e poi resiste fino al 96-87 finale. Fondamentali per i Pelicans i 26 punti, 7 rimbalzi e 3 assist di Brandon Ingram e i 24 di Zion Williamson. Inutili invece per i Knicks i 18 di RJ Barrett, i 14 di Jalen Brunson e la doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi di Julius Randle.

Anche Washington prende il largo nel primo tempo (62-46) e successivamente rimane in vantaggio in casa contro Memphis fino al 113-106 finale. Da segnalare tra le fila dei Wizards i 26 punti di Desmond Bane e i 16 a testa di Ziaire Williams e Jaren Jackson Jr., in una serata in cui Danilo Gallinari gioca per meno di otto minuti, realizzando 5 punti, un assist e una palla rubata. Ai Grizzlies (alla terza sconfitta consecutiva) non bastano invece i 27 di Jordan Poole, i 21 punti e 13 rimbalzi di Kyle Kuzma e i 14 di Tyus Jones.

Bene Detroit, che tra le mura amiche batte Chicago per 118-102 e conquista la seconda vittoria stagionale. Sugli scudi per i Pistons Cade Cunningham con 25 punti e 10 assist, Jalen Duren con 23 punti e 15 rimbalzi e Alec Burks con 18. Dall’altra parte sono ininfluenti per i Bulls i 51 di uno scatenato Zach LaVine (per lui career-high) e i 20 di DeMar DeRozan.

Philadelphia fa la differenza nei due quarti centrali e vince in trasferta contro Toronto per 114-107. Decisivi per i 76ers i 34 punti a testa di Joel Embiid (autore anche di 9 rimbalzi e 8 assist) e Tyrese Maxey e i 18 di Kelly Oubre Jr. Non servono invece a nulla ai Raptors (senza Anunoby) i 24 punti, 8 rimbalzi e 5 assist di Scottie Barnes, i 17 di Gary Trent Jr., i 16 di Gradey Dick e i 15 punti e 10 rimbalzi di Denis Schroder.

Bella vittoria di Indiana: i ragazzi di Rick Carlisle giocano un ottimo quarto periodo (34-26) e si impongono sul campo di Cleveland per 125-113. A fine partita il top scorer è uno straordinario Evan Mobley con 33 punti e 14 rimbalzi, ma in casa Pacers sono importantissimi anche i 31 punti, 8 assist e 5 rimbalzi di Caris LeVert e 21 punti, 11 rimbalzi e 6 assist di Max Strus. Non sono invece abbastanza per i Cavaliers (privi di Garland, Allen e Mitchell) i 26 punti e 9 rimbalzi di Aaron Nesmith (career-high), i 21 punti e 13 assist di Tyrese Haliburton e i 20 punti e 12 rimbalzi di Myles Turner.

Minnesota cambia marcia nel secondo tempo (51-37) e batte in casa Miami per 106-90. Fondamentali per i Timberwolves i 25 punti e 8 rimbalzi di Naz Reid, i 19 punti e 7 assist di Anthony Edwards e i 14 a testa di Rudy Gobert (autore anche di 14 rimbalzi) e Mike Conley, mentre agli Heat (senza Jimmy Butler) non bastano i 22 di Tyler Herro e i 19 di Bam Adebayo.

Infine, Phoenix domina contro Utah e si impone tra le mura amiche con un netto 126-102, ottenendo la seconda vittoria stagionale. Per i Suns (ancora senza Booker e Beal) molto bene Kevin Durant con i suoi 26 punti e 7 rimbalzi, ma sono importanti anche Eric Gordon e Grayson Allen, rispettivamente con 21 e 17 punti. Inutili invece per i Jazz i 19 di Lauri Markkanen, i 14 di Collin Sexton e i 13 punti e 3 rimbalzi di un buon Simone Fontecchio (per lui 5/8 dal campo con un 3/6 da tre in 18 minuti di gioco).

I RISULTATI DELLA NOTTE

New Orleans Pelicans (2-0) – New York Knicks (1-2) 96-87

Washington Wizards (1-1) – Memphis Grizzlies (0-3) 113-106

Detroit Pistons (2-1) – Chicago Bulls (1-2) 118-102

Toronto Raptors (1-2) – Philadelphia 76ers (1-1) 107-114

Cleveland Cavaliers (1-2) – Indiana Pacers (2-0) 113-125

Minnesota Timberwolves (1-1) – Miami Heat (1-2) 106-90

Phoenix Suns (2-1) – Utah Jazz (1-2) 126-104

Foto: LaPresse