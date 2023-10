WEC, Ferrari prova a ribaltare il campionato in Bahrain

Ferrari prova a ribaltare la classifica del FIA World Endurance Championship alla 8h del Bahrain, ultimo evento della stagione 2023. La Rossa tenta il tutto per tutto sotto i riflettori di Manama, impianto che da anni conclude i piani del Mondiale e che rimarrà nel calendario ancora per molti anni dopo un accordo pluriennale con gli organizzatori.

La matematica non condanna ancora la Ferrari che in Giappone ha visto vincere Toyota un nuovo titolo del mondo. I nipponici sono pronti per celebrare anche il successo nel campionato piloti, una missione apparentemente semplice visto l’ampio margine sulle due 499P.

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 guidano la classifica con 133 punti contro i 118 di Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7. Seguono nell’ordine Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 e Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen #50, rispettivamente presenti a 102p ed a 97p.

Le speranze della Ferrari sono ancora vive grazie al punteggio extra che viene assegnato per le competizioni di otto ore. Sono infatti 38 i punti a disposizione per tutti i protagonisti oltre al bonus che viene regalato a chi conquista la pole-position.

Toyota ha mostrato di avere un passo superiore agli italiani che in Giappone hanno faticato come da copione. Ricordiamo che la 499P non aveva mai girato ai piedi del Monte Fuji, uno svantaggio notevole che ha sorriso ai padroni di casa che negli ultimi anni non hanno mai avuto rivali.

Porsche tenta di replicare quanto fatto in Asia, Porsche Penske Motorsport ha saputo lottare ad armi pari per le prime quattro ore della prova di inizio settembre. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 inseguono il terzo podio stagionale dopo la preziosa Top3 ottenuta nella sesta prova stagionale.

Occhi puntati anche su Cadillac che proverà a dimenticare una difficile prestazione in Oriente. Alex Lynn/Earl Bamber/Richard Westbrook inseguono il secondo podio del 2023 dopo la stellare prestazione a Le Mans.

Nelle altre categorie, Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (WRT #41) sono ad un passo dal titolo in LMP2. Sarà, invece, l’ultima gara della storia del FIA World Endurance Championship per le gloriose GTE, campionato vinto da Corvette Racing. Ricordiamo che dal 2024 la categoria citata verrà rimpiazzata dalle note GT3.

