ATP Parigi-Bercy, la polemica (elegante) di Thiem e il match con Wawrinka terminato a notte fonda

E’ iniziato l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy. Un torneo fondamentale per definire gli ultimi posti rimasti a disposizione per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, con Jannik Sinner molto vicino all’aritmetica certezza di essere la testa di serie numero 4.

Ieri sera è andata in scena la partita tra Stan Wawrinka e Dominic Thiem, due ex campioni Slam in fase discendente della carriera. Il programma sul Campo Centrale parigino è stato piuttosto lento e lo svizzero e l’austriaco sono entrati in campo come sesto e ultimo match del giorno, iniziando il loro match quasi a mezzanotte.

Match che si è prolungato ed è durato oltre due ore e mezza, finendo alle 2.23 locali, con la vittoria di Thiem 7-5 al terzo set rimontando da 3-5. Il campione dello US Open 2020 ha celebrato il suo successo con una scritta ironica sulla telecamera per polemizzare sulla programmazione: “Grazie Parigi”, allegando anche l’orario del termine del match.