Chi è il prossimo avversario di Sinner a Parigi? Vecchia conoscenza battuta in una Finale! I precedenti

Jannik Sinner si è riposato per un paio di giorni dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo Daniil Medvedev nell’epocale finale andata in scena domenica pomeriggio sul cemento indoor della capitale austriaca. Il tennista italiano ha regolato per la seconda volta consecutiva il fuoriclasse russo, dopo esserci riuscito poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino, e ha conquistato il quarto titolo della propria stagione, addirittura il decimo della carriera ad appena 22 anni.

Jannik Sinner ha tirato un po’ il fiato nelle ultime 48 ore, ma l’altoatesino è già pronto per tornare in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo il bye ricevuto al primo turno, l’attuale numero 4 al mondo riprenderà in mano la racchetta per disputare il secondo turno del prestigioso torneo nella capitale francese. L’azzurro ha osservato da vicino il derby statunitense tra J.J. Wolf e Mackenzie McDonald, visto che il vincente sarebbe diventato il suo rivale sul cemento indoor in terra transalpina.

Mackenzie McDonald ha vinto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2 e sarà così l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il 28enne nativo di Piedmont è l’attuale numero 42 del ranking ATP, è un destrorso professionista dal 2016 e alto 178 cm. L’americano non ha mai vinto tornei nel circuito maggiore e ha disputato soltanto una finale: quella dell’ATP 500 di Washington nel 2021, quando perse proprio contro Jannik Sinner con il riscontro di 7-5, 4-6, 7-5.

Quello è uno dei due precedenti tra il nostro portacolori e McDonald, l’altro risale ai sedicesimi di finale del Roland Garros quando l’azzurro si impose con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-3. Il 28enne non ha ottenuto grandissimi risultati nel corso di questa stagione, la miglior prestazione risale a questa estate quando raggiunse i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto, perdendo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel torneo poi vinto proprio da Sinner.

