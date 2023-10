MotoGP, Jorge Martin in Ducati ufficiale nel 2024? Arrivano indiscrezioni dalla Spagna

Si viaggia spediti verso la fine del Mondiale di MotoGP 2023: mancano ancora tre gare che determineranno il vincitore in una lotta serrata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, tutta in casa Ducati. In questo momento Pecco ha un vantaggio di 13 punti sullo spagnolo, ma tutto verosimilmente rimarrà aperto fino all’ultimo appuntamento di Valencia.

Si pensa già a quale sarà la prossima stagione e alcuni trasferimenti ci sono già stati, come quello di Marc Marquez che si è accasato alla Ducati del Team Gresini lasciando la Honda dopo ben 11 anni. L’ossatura della Ducati dovrebbe rimanere la stessa, ma dalla Spagna arrivano indiscrezioni che vorrebbero Martin nella Ducati ufficiale al posto di Bastianini.

Queste le parole di Fonsi Nieto che lasciano spazio a interpretazioni: “Martin nel team ufficiale il prossimo anno? Potrei darvi molte risposte – ha detto ad AS – è una prospettiva che mi rende triste e mi rende felice. Mi rende molto triste da un lato e felice al cento per cento dall’altro, in squadra saremmo felici di vedere concretizzarsi questa ipotesi sia se fossimo campioni del mondo sia che non lo fossimo. In questo momento Jorge è un pilota che merita la moto che vuole dal paddock. È il pilota più ambito da tutti i Costruttori. Non so cosa succederà, ma se succederà sarà perché se lo merita”.

