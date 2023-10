Volley, una Supercoppa per quattro! A Biella si assegna il primo trofeo della stagione maschile

La prima certezza è che per nessuna delle quattro squadre che a Biella tra martedì e mercoledì si giocheranno la Supercoppa italiana maschile sarà una prima volta. Perugia, Trento, Piacenza e Civitanova, le grandi protagoniste dello scorso anno, in campo per la consueta formula della final four con semifinali e finali, hanno almeno una volta in passato sollevato il trofeo. La Lube (come Macerata o Civitanova) e Perugia hanno vinto quattro volte a testa il trofeo, Trento tre volte e Piacenza in una sola occasione.

La prima semifinale vedrà di fronte la Sir Susa Vim Perugia e l’Itas Trentino in una riedizione di una classica delle ultime stagioni con Trento che in Europa ha spesso rotto le uova nel paniere degli umbri. Le due squadre hanno iniziato bene la stagione: più brillante Perugia, mentre Trento ha ottenuto due successi rocamboleschi ed è già distante due punti dalla vetta della classifica dopo soli due turni.

Tanti gli ex di turno, a partire da Giannelli, fino ad arrivare a Rychlicki, trasferitosi in estate da Perugia a Trento. In campo tanti azzurri e un manipolo di campioni che vuole la finale.

La seconda semifinale vede di fronte la Gas Sales Bluenergy Piacenza che si presenta come detentrice della Coppa Italia e lo scorso anno seppe raggiungere la semifinale scudetto e la Lube Civitanova che lo scorso anno, nonostante i tanti problemi, arrivò in finale scudetto salvo poi arrendersi all’Itas.

Piacenza ha cambiato poco o niente in destate ed è partita subito bene in campionato con la guida tecnica di Andrea Anastasi. Civitanova qualcosa ha cambiato e ha incontrato qualche difficoltà di assetto nel primissimo scorcio di stagione. E’ la squadra che arriva più in affanno a questa manifestazione ma i marchigiani quando c’è qualcosa in palio difficilmente non si fanno trovare pronti.

Photo LiveMedia/Caterina Zattarin