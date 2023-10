Basket, i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Moretti, Rossato, Denegri, Totè e non solo nel weekend

Nuovi segnali lanciati da una moltitudine di figure per quanto riguarda la 5a giornata della Serie A 2023-2024. Il lato italiano della questione, va detto, dev’essere ancora completato con Napoli-Virtus Bologna in una notte di passione al PalaBarbuto, ma c’è già del materiale abbondante dal quale partire.

Una larga fetta, chiaramente, è costituita dal doppio supplementare tra Scafati e Cremona, in un confronto che ha realmente visto lo spettacolo giungere sul PalaMangano. Grandi protagonisti Riccardo Rossato da una parte e la coppia Davide Denegri-Andrea Pecchia dall’altra: per lo scafatese ruolo da 22 di valutazione, frutto di 18 punti, 2 rimbalzi e 3 assist, mentre i due di Cremona scrivono l’uno 21, 4 e 4 e l’altro 10, 6 e 2 sul tabellino. La conferma, in breve, che la Serie A la reggono tutti quanti molto bene (per la verità, Pecchia e Rossato l’avevano dimostrato da tempo).

Altro grande protagonista è uno che da anni ha l’Italia quale nazionalità sportiva. Jeff Brooks non è ormai più quello dei tempi migliori, ma qualche lampo ancora lo regala. E i 21 punti messi a segno contro Varese, in una giornata in cui alla Reyer Venezia riesce molto, fungono da prova ideale. Accanto a lui, solidissimo Amedeo Tessitori: ok, “solo” 9 punti, ma anche 8 rimbalzi e 4 assist. Straordinaria, ma vana, la prova di Davide Moretti, che a livello numerico sarebbe il teorico MVP della giornata in chiave italiana: 26 di valutazione, 21 punti con 5/7 da tre, 4 rimbalzi, 3 assist e un tentativo di dar luce a una squadra che di problemi di identità ne ha da risolvere.

Pesaro piazza il colpo a Milano, contro un’Olimpia priva (per scelta) di Nicolò Melli. Tra i trascinatori Leonardo Totè, autore di 20 punti, 2 rimbalzi e 3 palle recuperate. Per il lungo ventiseienne di Negrar è la seconda partita consecutiva a bei livelli, il che comincia a far sperare, ma la strada è ancora lunga. Soprattutto, varrà la pena se verrà lasciato stare da quella lunga costante della sua carriera chiamata infortuni.

Altre annotazioni dai campi sparsi per lo Stivale ce ne sono. La coppia Amedeo Della Valle-John Petrucelli (16 punti l’uno e 13 l’altro) non basta a evitare che il PalaLeonessa di Brescia venga espugnato da una grande Trento, che sta dando a Davide Alviti (13) le chiavi di come si fa a diventare violino offensivo importante. Tortona travolge Sassari, e un po’ di mattone ce lo mette anche Tommaso Baldasso con la quota 12 punti (e non solo).

