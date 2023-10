Volley, Trento rimonta Cisterna in Superlega con Michieletto e Lavia. Monza espugna Civitanova, Piacenza passeggia

Dopo le vittorie di Modena su Milano e di Verona a Taranto, la prima giornata della SuperLega è proseguita con altre tre partite. Il massimo campionato italiano di volley maschile ha visto il debutto di tre formazioni favorite per la conquista dello scudetto.

Trento ha piegato Cisterna soltanto al tie-break. I Campioni d’Italia si sono imposti in trasferta per 3-2 (25-18; 15-25; 26-28; 25-17; 15-), prodigandosi in una splendida rimonta da 1-2 e riuscendo così a conquistare il primo successo stagionale. La formazione dolomitica è stata trascinata dai due schiacciatori di riferimento, ovvero Alessandro Michieletto (18 punti) e Daniele Lavia (17), si è distinto anche il nuovo opposto Kamil Rychlicki (13) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Ai padroni di casa non sono bastati Théo Faure (21 punti) e Jordi Ramon Ferragut (19).

Piacenza ha liquidato Padova con un secco 3-0 (25-21; 25-19; 25-16) di fronte al proprio pubblico. Tutto molto facile per i Lupi, che hanno confermato il pronostico della vigilia con assoluta disinvoltura. Prova sopra le righe da parte dell’opposto Yuri Romanò (12 punti, 3 muri) e del centrale Robertlandy Simon (10 punti, 3 ace). Il regista Antoine Brizard ha sfruttato al meglio anche gli schiacciatori Ricardo Lucarelli (9 punti, 2 ace) e Francesco Recine (8). Ai veneti non sono bastati Davide Gardini (13 punti) e Gabi Garcia (11).

Enorme colpaccio di Monza che ha espugnato la tana di Civitanova con un roboante 3-0 (25-23; 25-21; 25-22). I brianzoli hanno surclassato la Lube all’Eurosuole Forum, sovvertendo il pronostico della vigilia grazie soprattutto ai colpi degli attaccanti Arthur Swarc (17 punti, 3 muri), Stephen Maar (15 punti, 5 ace) e Ran Takahashi (15 punti, 5 ace), sugli scudi anche il centrale Gianluca Galassi (8 punti, 3 muri). Ai cucinieri non sono bastate le bocche da fuoco Aleksandar Nikolov (13 punti), Ivan Zaytsev (6) e Adis Lagumdzija (6).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Valsa Group Modena vs Allianz Milano 3-2 (25-19; 12-25; 21-25; 26-24; 15-12)

Gioiella Prisma Taranto vs Rana Verona 1-3 (22-25; 22-25; 28-26; 16-25)

Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza 0-3 (23-25; 21-25; 22-25)

Gas Bluenergy Piacenza vs Pallavolo Padova 3-0 (25-21; 25-19; 25-16)

Cisterna Volley vs Itas Trentino 2-3 (18-25; 25-15; 28-26; 17-25; 8-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Monza 3 punti, Piacenza 3, Verona 3, Modena 2, Trento 2, Cisterna 1, Milano 1, Taranto 0, Civitanova 0, Padova 0; Perugia* 0, Catania* 0. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Bianca Simonetti