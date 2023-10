Volley, Novara vince il derby piemontese con Chieri ed inizia con tre punti il campionato

Partenza da tre punti per l’Igor Gorgonzola Novara che vince all’esordio nel Campionato Italiano di volley femminile nell’insidiosa sfida con la Reale Mutua Fenera Chieri. 0-3 (20-25, 27-29, 25-27) il punteggio con cui l’Igor ha vinto un derby piemontese che poteva rivelarsi molto complicato.

Novara parte subito molto forte, trovando risposte importanti dal servizio e mettendo in grande difficoltà il cambio palla delle avversarie. La giovane opposta russa Vita Akimova è subito punto di riferimento in attacco e, nonostante qualche errore, guida le sue al 20-25 con cui l’Igor si porta in vantaggio.

La squadra allenata da Lorenzo Bernardi prova a ripartire con la stessa marcia anche nel secondo, trovandosi anche sopra sul 9-12 con Cristina Chirichella grande protagonista. Da quel momento in poi però la luce nella metà campo di Novara si spegne per qualche minuto e la Reale Mutua Feneri è pronta ad approfittarne: parziale di 9-2 e punteggio ribaltato sul 18-14. L’Igor però non molla e progressivamente torna a contatto, fino a vincere il set ai vantaggi per 27-29.

Copione praticamente identico nel terzo parziale: Novara parte meglio, trovando tre break di vantaggio, solo per poi farsi rimontare e superare nella fase centrale del set. Chieri si trova davanti di tre punti sia sul 17-14 che sul 21-18 ma non è in grado di mantenere il vantaggio ed è costretta a capitolare con un attacco di Akimova che vale lo 0-3 per le ospiti.

L’opposta russa chiude da top scorer la sua prima nel campionato italiano con 19 punti. Molto bene anche le due centrali “igorine” con Cristina Chirichella da 10 punti ed Anna Danesi da 7. Non bastano per Chieri i 14 di un’ottima Avery Skinner.

Foto: LiveMedia/Andrea Amato