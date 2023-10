Volley, Modena cancella un match point a Milano e vince in Superlega. Show Sapozhkov, torna Juantorena. Ok Verona

La Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si è aperta con due partite e lo spettacolo si è rivelato particolarmente interessante. Modena ha sconfitto Milano per 3-2 (25-19; 12-25; 21-25; 26-24; 15-12), riuscendo a rimontare da 1-2 e 23-24, annullando un match point ai meneghini nella quarta frazione e imponendosi al tie-break. Successo importante per i Canarini in uno scontro di primo piano contro l’arrembante compagine lombarda, che è andata a un passo dall’espugnare il PalaPanini.

Prova di assoluto spessore da parte dell’opposto Maksim Sapozhkov, al suo debutto con la casacca gialla e in grado di mettere a segno 17 punti (2 muri, 2 ace) sotto la regia di Bruninho. Modena ha abbracciato anche l’infinito Osmany Juantorena, tornato in Italia dopo un’avventura all’estero e capace di mettersi in luce a 38 anni con 7 punti.

Lo schiacciatore italo-cubano è stato affiancato di banda da Tommaso Rinaldi nella prima parte di partita (6 punti) e da Vlad Davyskiba nella seconda metà (5 punti). Al centro si sono distinti Giovanni Sanguinetti (5 punti) e Dragan Stankovic (3). A Milano non sono bastati il nuovo arrivato Matey Kaziyski (10 punti) e il martello Yuki Ishikawa (11), poco performante il nuovo bomber Petar Dirlic (6), bene i centrali Agustin Loser (8 punti, 5 muri) e Matteo Piano (7 punti, 4 muri).

Verona ha invece sconfitto Taranto per 3-1 (25-22; 25-22; 26-28; 25-16), trascinata dagli immarcabili Amin Esmaeilnezhad (22 punti) e Rok Mozic (16), senza dimenticarsi dei 10 punti di Donovan Dzavoronok. A Taranto non sono bastati i 16 sigilli di Jeffrey Jendryk (3 muri) e le 14 marcature di Lorenzo Sala (3 ace), da annotare il ritorno in Italia dello schiacciatore Filippo Lanza, autore di 13 punti.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Valsa Group Modena vs Allianz Milano 3-2 (25-19; 12-25; 21-25; 26-24; 15-12)

Gioiella Prisma Taranto vs Rana Verona 1-3 (22-25; 22-25; 28-26; 16-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Verona 3 punti, Modena 2 punti, Milano 1 punto, Taranto 0 punti; Perugia, Catania, Civitanova, Monza, Piacenza, Padova, Cisterna, Trento 0 punti*. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli