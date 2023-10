Volley, la Germania batte anche la Repubblica Ceca e ormai è ad un passo dalle Olimpiadi

Pokerissimo Germania nella notte italiana. La formazione di Winiarski batte anche la Repubblica Ceca e si avvicina a grandi passi ad un qualificazione olimpica che rappresenta una sorpresa per i valori in campo ma che sarebbe meritatissima per quanto ha mostrato la squadra tedesca finora nel torneo.

La Germania ha ottenuto il quinto successo consecutivo battendo 3-0 la Repubblica Ceca al termine di un match che, di fatto, è durato un solo set, il primo, che i tedeschi sembravano poter dominare fin dalle prime battute e che invece i cechi, sotto 20-15, hanno raddrizzato nel finale con un break di 6-1 che ha permesso loro di impattare a quota 21. Il muro di Tille ha regalato di nuovo il break di vantaggio (23-21) ai tedeschi che si sono imposti 25-23.

La partita vera è finita lì perchè la formazione tedesca ha letteralmente dominato i due set successivi, vinti con punteggi netti, 25-18 e 25-17 senza particolari sussulti ed emozioni con la Repubblica Ceca incapace fin dall’inizio dei due parziali di tenere il ritmo degli scatenati rivali. Ancora una volta protagonista assoluto l’opposto tedesco Grozer con 14 punti all’attivo, in doppia cifra anche Reichert con 10 punti. Per la Repubblica Ceca top scorer Hadrava con 11 punti.

In precedenza l’Ucraina, in una sfida ormai ininfluente per la qualificazione olimpica, ha battuto 3-1 (25-22, 27-29, 26-24, 25-21) il Qatar (ancora fermo al palo) conquistando così la sua seconda vittoria nel torneo di Rio. Per gli ucraini 20 punti di Poluian, 14 dell’opposto Tupchii, 13 di Plotnytskyi e 10 di Semeniuk. Per il Qatar 26 punti di Raimi e 14 di Mubarak.

Foto Fivb