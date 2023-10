Volley femminile, quale Italia titolare alle Olimpiadi? Suggestione Egonu-Antropova come Vargas-Karakurt?

L’Italia non si è ancora qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley femminile ha fallito il torneo andato in scena a Lodz poche settimane fa e ora dovrà aggrapparsi al ranking FIVB, che determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi. Al momento le azzurre sarebbero le prime ripescate e la situazione sembra particolarmente tranquilla, ma bisognerà aspettare la conclusione della fase preliminare della Nations League 2024 per delineare il quadro completo delle ammesse alla rassegna a cinque cerchi.

Attualmente non c’è nemmeno un Commissario Tecnico, visto che la collaborazione tra Davide Mazzanti e la Federazione è cessata al termine di una stagione avara di risultati e traumatica per la gestione del gruppo. Le esclusioni di veterane come Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella hanno fatto parecchio rumore, al pari del ruolo di riserva ricoperto da Paola Egonu durante i fallimentari Europei conclusi al quarto posto e preludio di un preolimpico disastroso.

Il tecnico marchigiano non aveva più in mano il gruppo per sua stessa ammissione, ma ora il Consiglio Federale dovrà decidere a chi affidare una Nazionale potenzialmente molto forte e che potrebbe davvero inseguire un risultato di lusso nella capitale francese. Il nome più chiacchierato resta quello di Julio Velasco, ma non è l’unica opzione valutata e probabilmente la nomina ufficiale del nuoto CT non arriverà in tempi rapidisimi.

Spingendo lo sguardo un po’ oltre, quale potrebbe essere l’Italia titolare alle Olimpiadi di Parigi 2024? Paola Egonu dovrebbe ritornare stabilmente e da titolare in gruppo, ricoprendo il ruolo di opposto di riferimento. Resta viva la suggestione di vederla in campo insieme a Ekaterina Antropova (di banda), per un tandem offensivo altamente dinamitardo e che stuzzica la fantasia. Perché l’Italia non può fare leva su una coppia di questo calibro come Daniele Santarelli ha fatto in Turchia con Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt?

Dovrebbero e potrebbero tornare convocabili tutte le ragazze escluse da Mazzanti nell’ultimo anno ed ecco che il libero Monica De Gennaro, probabilmente la migliore al mondo nel suo ruolo, dovrebbe tornare in auge e risulterebbe imprescindibile. Stesso discorso per la schiacciatrice Caterina Bosetti, che arricchirebbe un reparto in cui figurano soprattutto la capitana Myriam Sylla ed Elena Pietrini: sarebbe tre soluzioni validissime, da valutare attentamente a seconda delle necessità e con appunto anche l’opzione Antropova come martello da teneree in considerazione.

Anna Danesi sarà la centrale da cui ripartire, vedremo se sarà affiancata da Cristina Chirichella o se avrà ancora al suo fianco Marina Lubian, senza dimenticarsi di Sarah Fahr (infortunata durante l’ultimo anno) e di Federica Squarcini. Alessia Orro dovrebbe essere la palleggiatrice di riferimento, da vedere se Ofelia Malinov riuscirà a ritornare ai livelli dei giorni migliori per essere presa ancora in considerazione. Di seguito la possibile Italia titolare di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

POSSIBILE ITALIA TITOLARE VOLLEY ALLE OLIMPIADI 2024

Orro-Egonu, Sylla-Antropova/Bosetti/Pietrini, Danesi-Chirichella/Lubian/Fahr, De Gennaro.

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi