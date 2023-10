Volley femminile, Conegliano e Milano per il primo sigillo della stagione: a Livorno si assegna la Supercoppa!

Ancora loro, una di fronte all’altra: le protagoniste delle ultime due stagioni, delle ultime due finali scudetto, ma mai finora della finale di Supercoppa che è l’ennesima per Conegliano ma solo la prima per una Milano che proverà a far centro al primo colpo, impresa non riuscita ad esempio alle venete che, prima di vincere la prima delle sei coppe, perse la finale del 2013 contro il Piacenza.

Inutile dire che, rispetto allo scorso anno, la novità in casa Milano si chiama Paola Egonu, ex di turno che proverà a spostare ulteriormente gli equilibri, dopo che la squadra lombarda ha insidiato fino a gara5 lo scudetto alle venete nella passata stagione. L’effetto Egonu si è già visto in campionato anche se Milano non sempre è riuscita ad esprimere con continuità la sua miglior pallavolo (l’andamento dell’ultima sfida con Scandicci ne è l’emblema) ma a sprazzi con Egonu “on fire” le milanesi risultano micidiali.

La schiacciatrice opposta proveniente dalla Turchia, che con la maglia di Conegliano ha alzato per due volte la Supercoppa, arriva da una settimana travagliata che non fa dormire sonni tranquilli al clan milanese. Egonu è uscita domenica scorsa durante il tie break contro Scandicci accusando un dolore al ginocchio che ha consigliato lo staff tecnico di non rischiarla fino alla fine in una partita dove era super sollecitata in fase offensiva. Gli approfondimenti sanitari hanno escluso qualsiasi problema serio e probabilmente si è trattato solo di una contrattura dovuta proprio al super impegno per oltre due ore. Egonu, dunque, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà regolarmente in campo sabato pomeriggio.

Non tutto luccica anche in casa Prosecco Doc Imoco dove sono arrivate tre vittorie nelle prime tre partite di campionato ma con qualche scricchiolio inevitabile dopo la lunga estate delle Nazionali si sente. A Chieri la squadra veneta sabato scorso ha vinto una partita molto complicata ma ad esempio Isabelle Haak, la sostituta di Egonu già dall’anno scorso nel ruolo di opposta, ha giocato una partita sotto tono che non si potrà permettere sabato. La squadra di Santarelli si presenterà comunque al gran completo. Fischio d’inizio alle 17.30 sabato al PalaModigliani di Livorno.

Photo LiveMedia/Valerio Origo