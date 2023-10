Volley, debutto vincente per Perugia in Superlega: battuta in tre set la neopromossa Catania

Tutto facile, o quasi per la Sir Susa Vim Perugia che batte 3-0 all’esordio casalinga la neopromossa Farmitalia Catania, soffrendo solo nel terzo set. Superiore in tutti i fondamentali la squadra umbra nei primi due parziali ma soprattutto al servizio, dove ha tenuto costantemente in apprensione la formazione avversaria. nel terzo set la squadra di casa si è presa qualche pausa a tal punto da costringere Lorenzetti a chiamare time out subito dopo un punto conquistato sull’11-9. Nel finale, comunque, poerugia ha imposta la sua legge chiudendo la pratica in fretta.

Formazioni annunciate in campo in avvio e Perugia subito inizia a macinare il proprio gioco, spingendo al servizio e mandando subito in difficoltà i siciliani. Perugia vola sul 17-12 e nel finale non si ferma co n un triplo ace del nuovo entrato Held che lanciano gli umbri verso il facile successo con il punteggio di 25-15.

Secondo set sulla falsariga del primo con Perugia che prende progressivamente il largo e Catania che fatica a reagire. Perugia non è mai sotto pressione e la squadra di Lorenzetti, grazie al muro, si impone 25-18.

In avvio di quarto set Perugia, con Plotnytskyi al posto di Leon, sembra poter dominare come nei parziali precedendo scattando avanti 9-5 ma non è così perchè Catania, guidato da Buchegger e Randazzo, si riavvicina (10-9) e addirittura pareggia a quota 13. Herrera scava un nuovo solco sul 17-14 mqa neanche questo è decisivo perchè Catania pareggia a quota 20 con il muro ma nel finale sale in cattedra Flavio Gualberto che guida i perugini al successo con il punteggio di 25-22.

Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini