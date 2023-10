VIDEO MotoGP, GP Thailandia 2023: highlights e sintesi Sprint Race. Dominio di Martin

Vola Jorge Martin nella Sprint Race del GP di Thailandia: un vero e proprio monologo del pilota del team Ducati Pramac che è riuscito a dominare in lungo e in largo conquistando il successo e non lasciando spazio ai rivali.

L’iberico batte il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) mentre completa il podio un solido Luca Marini (Ducati Mooney VR 46). Solamente settimo il leader del Mondiale Francesco Bagnaia (Ducati Factory) che chiude ad oltre quattro secondi dalla vetta.

In chiave classifica Martin recupera dunque punti importanti verso il titolo: le lunghezze di distacco al momento sono solo diciotto e domani ci sarà un’altra gara fondamentale.

Foto: Lapresse