VIDEO MotoGP, GP Australia 2023: highlights e sintesi gara. Ribaltone nell’ultimo giro!

Johann Zarco stupisce tutti e si aggiudica il Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto una gara davvero incredibile. Sembrava conclusa fino a un paio di chilometri dalla conclusione, ma il crollo delle gomme di Jorge Martin ha sconvolto tutto.

Il pilota spagnolo, che partiva dalla pole position, ha scelto di partite con le gomme soft e le ha sfruttate, volando via e aumentando il suo margine di vantaggio sugli inseguitori fino a 3.5 secondi. Ma, come detto, negli ultimi due giri la sua scelta si è rivelata un boomerang, trovandoci anche in Australia…

Johann Zarco ha attaccato il suo compagno di scuderia in curva 4, con Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio che hanno fatto lo stesso, andando poi a cogliere il podio. Quarta posizione per Brad Binder che ha passato Jorge Martin nell’ultima curva, con il portacolori del team Ducati Pramac che era ormai ridotto alla tela con i suoi pneumatici.

Andiamo, quindi, a rivedere tutte le emozioni del Gran Premio d’Australia della MotoGP.

Foto: LPS Alessio Marini