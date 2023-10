VIDEO MotoGP, Bagnaia festeggia sul podio di Mandalika la vittoria nel GP Indonesia 2023

Dopo aver toccato ieri il punto più basso della sua stagione, mancando la qualificazione per il Q2 in qualifica e ottenendo un modesto ottavo posto nella Sprint che ha consegnato a Jorge Martin la leadership del Mondiale, Francesco Bagnaia ha rialzato la testa compiendo una delle imprese più belle della carriera e vincendo in rimonta il Gran Premio d’Indonesia 2023 di MotoGP.

13° in griglia, Pecco ha azzeccato una partenza ottimale chiudendo il primo giro in sesta posizione ed impostando così la sua progressione verso il podio. Il campione del mondo in carica si è poi portato in terza piazza con alcuni sorpassi notevoli, lanciandosi all’inseguimento della coppia di testa formata dalla Ducati Pramac di Martin e dall’Aprilia di Maverick Viñales.

L’episodio decisivo della gara è avvenuto a 15 tornate dalla fine con la caduta di Martinator, che ha regalato a Bagnaia il controsorpasso in classifica generale. L’azzurro però non si è accontentato e ha raggiunto Viñales, superandolo a pochi giri dalla bandiera a scacchi e conquistando una vittoria pesantissima dal punto vista mentale e dei punti in campionato.

Di seguito il VIDEO della festa sul podio di Francesco Bagnaia a Mandalika dopo la vittoria nel Gran Premio di Indonesia 2023 di MotoGP:

Credit: MotoGP.com Press