VIDEO Francesco Bagnaia sorpassa Vinales: manovra spettacolare per vincere in indonesia

Se Francesco Bagnaia vincerà il suo secondo titolo consecutivo nella classe regina, saprà perfettamente quando lo avrà vinto. 8 giri dal termine del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Mandalika la gara ha regalato tantissimi colpi di scena, con una serie notevole di cadute, come quella di Jorge Martin che stava dominando la scena, e che ha proposto una classifica davvero interessante.

La gara indonesiana ha visto il successo di Francesco Bagnaia davanti a Maverick Vinales (+0.306) che ci ha provato fino all’ultimo metro e Fabio Quartararo (+0.433), quindi quarto Fabio Di Giannantonio a 6.9 secondi, mentre è quinto Marco Bezzecchi a 11.1. Sesto Brad Binder a 11.2, settimo Jack Miller a 12.4, mentre è ottavo Enea Bastianini a 12.6.

Il sorpasso, come detto, è arrivato a 8 tornate dalla conclusione. Dopo aver recuperato decimo su decimo, il portacolori del team Ducati Factory ha attaccato il pilota dell’Aprilia non dandogli scampo. Un sorpasso netto e deciso che, come si è visto, ha deciso la gara. Andiamo, quindi, a rivivere quel momento così importante.

VIDEO: IL SORPASSO DI BAGNAIA





Foto: Valerio Origo