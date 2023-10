VIDEO F1, GP Qatar 2023: highlights e sintesi qualifiche. Verstappen inattaccabile, flop Ferrari

Vanno in archivio delle a dir poco frizzanti qualifiche del GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Un segmento prepotentemente segnato da una sfilza di track limits che, alla fine dei conti, ha mutato in modo considerevole la griglia di partenza.

Come sempre il più veloce del lotto è stato il dominatore Max Verstappen che, in Q3, ha registrato subito il miglior giro segnando 1:23.778 e concedendosi il lusso di rientrare ai box prima del dovuto, segnale di una superiorità assoluta. Al secondo posto si è invece accomodato George Russell il quale, con un gap di +0.441, ha approfittato del giro cancellato a Lando Norris, scivolato in decima piazza dopo aver chiuso le qualifiche al secondo posto.

Lo stesso destino lo ha avuto poi Oscar Piastri, anche lui sanzionato per track limits e costretto ad accontentarsi della sesta posizione cedendo il passo all’ex Campione del Mondo Lewis Hamilton, terzo con +0.527. Bene poi un ritrovato Fernando Alonso, quarto con +0.591. Il ferrarista Charles Leclerc dopo il valzer delle cancellazioni si è quindi accomodato nella quinta casella con +0.646, non brillando particolarmente nel corso della sessione.

Malissimo infine Carlos Sainz, fermatosi al dodicesimo posto in Q2 così come Sergio Perez, anche lui fuori dopo track limits e dunque tredicesimo. Di seguito i momenti salienti delle qualifiche.

F1, QUALIFICHE GP QATAR: SINTESI E HIGHLIGHTS





Foto: LaPresse