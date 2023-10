F1, l’intervista “da incubo” di Oscar Piastri: Il pilota scopre in diretta di essere sesto!

Non sarà dimenticata facilmente da Oscar Piastri l’intervista post qualifiche del GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della McLaren infatti, inizialmente piazzatosi al terzo posto, ha scoperto proprio durante la chiacchierata con Naomi Schiff di essere scivolato in sesta posizione dopo essere stato sanzionato per track limits.

Una vera e propria doccia fredda per l’australiano, divenuto protagonista suo malgrado di un siparietto che ha già generato una quantità cospicua di meme sul web. In prima battuta infatti l’intervistatrice, che ancora non era a conoscenza del cambio di classifica, ha chiesto al pilota il motivo per cui si trovasse proprio nella zona adibita per le interviste, aspettandosi invece Lando Norris, secondo ma scivolato in decima piazza sempre per track limits.

Sul finale della sua breve analisi poi Piastri è stato interrotto da Schiff, la quale ha comunicato al nativo di Melbourne di essere anche lui sotto investigazione, per poi dargli notizia della cancellazione del suo giro. “Meraviglioso. Spero di poter essere qui domani allora“, questa la frase pronunciata da Oscar con uno sguardo simpatico e tenero che ha attirato tutte le simpatie degli utenti social.

Naomi : So you’ve dropped down to 6th now

Piastri : Wonderful

Naomi : It was lovely speaking to you though, Oscar.

Piastri : Thank you. I’ll try get tomorrow.pic.twitter.com/DHSw6zhcAz — 에클레어 (@sharr__leclerc) October 6, 2023

Pochi minuti dopo aver lasciato la media zone Oscar Piastri ha dunque pubblicato sui suoi canali una foto insieme a Max Verstappen e George Russell, scattata prima della sanzione e accompagnata da una caption esilarante: “P1, P2 and P6”.

Foto: LaPresse