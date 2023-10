Uno spento Lorenzo Musetti cede al carneade Hsu nell’ATP di Shanghai

Lorenzo Musetti incappa in un’altra sconfitta decisamente inspiegabile e che riaccende le insicurezze di un ragazzo dal talento davvero troppo incostante. Il toscano è stato sconfitto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (aveva ricevuto un bye al primo) da Yu Hsiou Hsu, numero 184 della classifica mondiale. Il rappresentante di Taipei ha superato l’azzurro in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco.

Una battuta d’arresto inaspettata, visto che comunque Musetti arrivava da una semifinale a Chengdu (sconfitta con Safiullin) e poi da una vittoria a Pechino contro Khachanov, prima del duro ko con Alcaraz. Quella di oggi doveva essere una formalità ed invece ancora una volta il numero diciassette del mondo non è riuscito ad imporre minimamente il suo gioco, finendo in balia di un avversario che per la prima volta in carriera raggiunge gli ottavi in un Masters 1000.

Hsu ha sicuramente tenuto un livello altissimo, in quello che è senza dubbio il suo miglior match in carriera finora, come dimostrano i 25 vincenti e l’83% di punti vinti con la prima di servizio. Musetti, invece, ha concluso l’incontro con 15 vincenti e 13 errori non forzati, soffrendo tantissimo con la seconda (4 doppi falli), con cui ha vinto solo il 33% dei punti.

Il match comincia malissimo per Musetti, che perde immediatamente il servizio in apertura. L’azzurro ha la possibilità di rimediare, ma non sfrutta le due occasioni di controbreak, sbagliando entrambe le volte il passante. Hsu ottiene un altro break nel quinto gioco ed addirittura scappa sul 4-1. Musetti ha una reazione d’orgoglio ed accorcia sul 4-3, ma nel nono game perde ancora il servizio, sbagliando un altro rovescio sul set point. Hsu chiude sul6-3 in poco più di mezz’ora.

Il copione della partita purtroppo non cambia. Musetti è in grande difficoltà, mentre Hsu sente di poter fare il colpo. Con il servizio l’azzurro soffre moltissimo e si salva quasi miracolosamente nel quarto gioco, annullando ben quattro palle break. Si seguono i turni in battuta, fino al decimo game, quando Musetti commette anche un terribile doppio fallo e regala tre match point consecutivi all’asiatico. Sul secondo il rovescio del toscano finisce in rete e Hsu chiude sul 6-4, festeggiando la qualificazione agli ottavi.

Foto: LaPresse