Union Berlino-Napoli, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta a ritornare in scena. La massima competizione europea per club, dopo la lunghissima sosta, tornerà ad allietare le serate di martedì 24 e mercoledì 25 ottobre dei tanti appassionati di questa manifestazione ma anche dei tanti tifosi delle varie squadre impegnate. E tra i diversi interessantissimi match, non mancherà quello che vedrà impegnato il Napoli di Rudi Garcia.

I partenopei, campioni d’Italia in carica, ripartiranno dall’Union Berlino. Gli azzurri, martedì 24 ottobre alle ore 21.00, scenderanno in campo sul terreno di gioco dell’An der alten Forsterei. Nell’ultima giornata di Champions, Kvaratskhelia e compagni hanno perso per 2-3 al Maradona contro il Real Madrid dell’ex di turno Carlo Ancelotti.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Dunque l’undici del mister francese, tenterà subito di rialzare la testa e vorrà farlo contro una formazione in crisi profonda. L’Union Berlino di mister Urs Fischer infatti, tra Bundesliga e Champions League, ha perso otto partite di fila e sembra non riuscire a trovare la giusta strada. Vedremo dunque se il Napoli riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Union Berlino-Napoli, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. La diretta streaming, invece, avverrà su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO UNION BERLINO-NAPOLI (24 OTTOBRE)

Martedì 24 ottobre

Ore 21.00 – Union Berlin-Napoli – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA UNION BERLINO-NAPOLI 24 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Union Berlin-Napoli:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse