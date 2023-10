Triathlon, World Cup Brasilia 2023: Michele Sarzilla settimo nella gara vinta da Miguel Hidalgo

La Nazionale italiana di triathlon, dopo il successo di Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) nella gara femminile, completa la trasferta per la tappa della World Cup 2023 di Brasilia (Brasile) con il settimo posto di Michele Sarzilla (DDS/7MP) nella gara maschile su distanza olimpica. Costretto al ritiro Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre).

Vittoria del padrone di casa brasiliano Miguel Hidalgo, giunto al traguardo in solitaria in 1:48:01, davanti allo spagnolo Antonio Serrat Seoane, secondo in 1:48:27, a 25″, ed al canadese Charles Paquet, terzo in 1:48:36, a 34″.

Più staccati gli altri contendenti: quarto il messicano Crisanto Grajales in 1:49:00, a 58″, quinto lo statunitense Jason West in 1:49:08, a 1’06”, sesto l’altro padrone di casa brasiliano Manoel Messias in 1:49:17, 1’16”, settimo l’unico azzurro al traguardo, Michele Sarzilla (DDS/7MP), in 1:49:26, a 1’24”.

A completare la top ten sono lo spagnolo Sergio Baxter Cabrera, ottavo in 1:49:40, a 1’38”, il romeno Felix Duchampt, nono in 1:49:46, a 1’44”, e l’altro iberico David Castro Fajardo, decimo in 1:49:53, a 1’51”. Oltre i due minuti di ritardo gli altri atleti, costretto al ritiro Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre).

ORDINE D’ARRIVO (TOP TEN)

1 Miguel Hidalgo 01:48:01

2 Antonio Serrat Seoane 01:48:27 + 00:00:25

3 Charles Paquet 01:48:36 + 00:00:34

4 Crisanto Grajales 01:49:00 + 00:00:58

5 Jason West 01:49:08 + 00:01:06

6 Manoel Messias 01:49:17 + 00:01:16

7 Michele Sarzilla 01:49:26 + 00:01:24

8 Sergio Baxter Cabrera 01:49:40 + 00:01:38

9 Felix Duchampt 01:49:46 + 00:01:44

10 David Castro Fajardo 01:49:53 + 00:01:51

Foto: comunicato stampa FITRI