eSports, Thomas Bach annuncia la volontà del CIO di creare dei Giochi Olimpici dedicati

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sta pensando alla creazione di Giochi Olimpici dedicati agli eSports: l’annuncio è stato dato dal presidente del CIO, Thomas Bach, durante la cerimonia d’apertura della 141ma Sessione del CIO, che si è svolta oggi a Mumbai, in India.

​Bach ha affermato che ci sono tre miliardi di persone che praticano gli eSports in tutto il mondo: si stima che oltre 500 milioni siano interessati in maniera esclusiva agli eSports, che includono sport virtuali e simulazioni sportive, e la maggior parte di loro ha meno di 34 anni. Il presidente del CIO ha quindi annunciato: “Ho chiesto alla nuova Commissione eSports del CIO di studiare la creazione dei Giochi Olimpici degli eSports“.

Il CIO si impegna con gli eSports dal 2018 in modo olistico: “Abbiamo scelto un approccio che ci permettesse di essere attivi nello spazio degli eSports rimanendo fedeli ai nostri valori che ci guidano da oltre un secolo. Per quanto riguarda gli eSports, i nostri valori sono e rimangono la linea rossa che non oltrepasseremo. La nostra posizione cristallina sta guadagnando sempre più rispetto anche nella comunità degli eSports. Uno dei principali editori ha persino adattato il suo popolare gioco per conformarsi pienamente ai nostri valori olimpici, in modo che i giocatori sparassero ai bersagli e non alle persone”, ha sottolineato il presidente del CIO“.

Il primo impegno del CIO con la comunità degli eSports è stata l’organizzazione dell’eSports Forum nel 2018 a Losanna, seguita dalla creazione di un eSports Liaison Group per avere una piattaforma per interagire tutte le parti interessate agli eSports. Nel 2021, inoltre, il CIO ha sviluppato le Olympic Virtual Series, primo progetto pilota del CIO negli eSports.

Il presidente Bach ha proseguito: “Sulla base degli insegnamenti tratti da queste Olympic Virtual Series, all’inizio di quest’anno abbiamo lanciato l’Olympic eSports Week a Singapore, dove abbiamo avuto la prova che il nostro approccio olistico funziona. Abbiamo riunito con successo la comunità olimpica e quella degli eSports”.

IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.

“I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games.” – Thomas Bach said in his opening speech.#IOCMumbai2023 pic.twitter.com/C4lo9Vl7Un

— IOC MEDIA (@iocmedia) October 14, 2023