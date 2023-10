Triathlon, la World Cup sbarca a Roma e gli atleti italiani cercano di brillare in casa

La stagione internazionale del triathlon non è ancora pronta per andare in vacanza. La World Cup, per esempio, torna in scena e lo fa con una tappa di estrema importanza. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, sarà Roma lo scenario ideale per il consueto grande spettacolo del triathlon.

Le prove si disputeranno attorno al celebre lago dell’EUR e si gareggerà su distanza sprint. Si inizierà con la parte di nuoto che, per l’occasione, sarà di 750 metri. Successivamente toccherà alla sezione dedicata alla bici con 20 chilometri spalmati in 4 giri, mentre la parte finale dedicata alla corsa sarà di 5 chilometri con 2 giri da completare prima del traguardo.

Nella gara femminile attenzione alle tedesce Nina Eim, Marlene Gomez-Goggel e Annik Koch, quindi tra le favorite anche la spagnola Noelia Juan e le olandesi Rachel Klamer e Maya Kingma. Tra gli uomini, invece, sarà battaglia tra il portoghese Vasco Vilaca, gli spagnolo Antonio Serrat Seoane, Roberto Sanchez Mantecon e David Castro Fajardo, senza dimenticare il magiaro Csongor Lehmann e il francese Tom Richard.

Per i colori azzurri saranno al via 5 atleti per quanto riguarda il comparto maschile: Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Nicolò Strada, Nicola Azzano e Alessio Crociani. Per quanto riguarda le donne, invece, saranno 4 le atlete ai nastri di partenza: Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Angelica Prestia e Alice Betto.

PROGRAMMA WORLD CUP TRIATHLON 2023 ROMA

Sabato 7 ottobre

Ore 09.00 Gara Elite femminile

Ore 12.00 Gara Elite maschile

Foto: LaPresse