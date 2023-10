Triathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Roma: nove azzurri in gara all’EUR

Conterà nove elementi la pattuglia azzurra nella tappa di casa della World Cup 2023 di triathlon: sabato 7 ottobre Roma ospiterà le gare, che si disputeranno su distanza sprint e si terranno nel quartiere dell’EUR. L’organizzazione è dalla FITRI, grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, della Regione Lazio, del Comune di Roma, del CONI, dell’EUR SpA e di diversi partner.

La prova, che si snoderà lungo le strade della Città Eterna, sarà valida per il ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024: dovranno essere percorsi 750 metri (1 giro) a nuoto nel laghetto dell’EUR, seguiti da 20 km (4 giri da 5 km) in bici, passando per l’obelisco di Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, ed infine da 5 km (2 giri da 2.5 km) di corsa, nel parco centrale dell’EUR.

L’evento prevede sabato 7 ottobre la gara femminile a partire dalle ore 09.00 e la prova maschile in programma dalle ore 12.00: saranno al via Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla, Nicolò Strada, Alessio Crociani e Nicola Azzano tra gli uomini ed Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni ed Angelica Prestia tra le donne.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Gianluca Pozzatti

Michele Sarzilla

Nicolò Strada

Alessio Crociani

Nicola Azzano

Alice Betto

Verena Steinhauser

Bianca Seregni

Angelica Prestia

Foto: LiveMedia/Germain Hazard/DPPI