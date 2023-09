Triathlon, Campionati Italiani Cervia 2023: Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser trionfano su distanza sprint

Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser sono i nuovi campioni italiani di triathlon su distanza sprint dopo la vittoria odierna nelle gare che prevedevano 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, andate in scena a Cervia: per Pozzatti è il terzo titolo dopo quelli del 2019 e 2020, per Steinhauser si tratta del primo sigillo sulla distanza breve dopo il successo del 2016 su distanza olimpica.

Nella gara maschile Gianluca Pozzatti (707) ha preceduto Nicolò Strada, secondo assoluto e primo tra gli Under 23, e Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon Team), terzo assoluto e secondo tra gli Under 23, categoria in cui il terzo gradino del podio è andato a Francesco Di Basilico (Blue Academy).

Nella prova femminile vinta da Verena Steinhauser (Fiamme Oro), la seconda posizione è andata ad Angelica Prestia, seconda assoluta e campionessa Under 23, mentre il terzo posto assoluto se lo è aggiudicato Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon), infine il secondo posto nella categoria Under 23 è stato centrato da Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), davanti ad Asia Mercatelli (707), terza.

Foto: LaPresse