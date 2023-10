Triathlon: Coppa del Mondo a Miyazaki in Giappone, i convocati dell’Italia

Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di triathlon: il massimo circuito internazionale è in Giappone a Miyazaki. Gare previste tra venerdì 27 ottobre e sabato 28 ottobre (per gli orari italiani entrambe al sabato mattina).

Tre le azzurre presenti in gara: Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), trionfatrice dell’ultima gara in Brasile, Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) e Ilaria Zane (Overcome).

Sono invece solamente due gli uomini che saranno al via in terra nipponica: Gianluca Pozzatti (707) e Nicola Azzano (C.S. Carabinieri).

A supporto della squadra tricolore ci sarà lo staff tecnico composto da Julien Clonen (Direttore Tecnico Squadra Nazionale), Andrea D’Aquino (Tecnico Squadra Nazionale Alto Livello) e Stefano Betti (Fisioterapista).

Foto: Lapresse