Tre Valli Varesine femminile 2023, un percorso frizzante per incoronare una nuova vincitrice

Per il terzo anno in fila la Tre Valli Varesine si sdoppia. Anche quest’anno la mattina sarà dedicata alla corsa femminile, alla ricerca del nome da ascrivere ai posteri dopo quello di Arlenis Sierra ed Elisa Longo Borghini. Su un percorso di 113 chilometri, che ricalca quello maschile, ci aspettiamo tanta battaglia.

Primo tratto di oltre 35 chilometri che va in leggera salita, passando per Busto Arsizio e Fagnano Olona e salendo fino ai 397 metri del Morazzone; lì ci sarà lo strappo di Via Sacco, che inizierà a portare le prime differenze in gruppo.

Si entra poi nel circuito, da ripetere cinque volte, con le ascese di Casbeno e Montello che anticiperanno anche l’ingresso nel tracciato stesso. Salite che non farebbero paura se prese singolarmente, ma le sue numerose ripetizioni metteranno sempre più fatica in ogni atleta in corsa. Si chiuderà con l’ultima ascesa verso Casbeno, quando il plotone sarà già abbastanza scremato.

Dieci le squadre World Team in gara, con nomi di lusso come la FDJ-Suez, l’UAE Team ADQ, la Movistar Team Woman, l’Israel Premier Tech Roland, la Lidl-Trek. Nomi di spicco come le italiane Marta Cavalli e Silvia Persico, che tenteranno di replicare il successo dello scorso anno di Longo Borghini.

Foto: Valerio Origo