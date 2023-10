Tre Valli Varesine 2023, Giulio Ciccone costretto al ritiro per una caduta

Arrivano brutte notizie dalla Tre Valli Varesine 2023, ultima tappa del Trittico Lombardo dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi. Purtroppo, infatti, l’italiano Giulio Ciccone è rimasto coinvolto in una caduta nel corso della discesa del Montello nel nono giro (a circa 40 km dal traguardo) ed è stato costretto a ritirarsi. Subito dopo il nativo di Chieti è stato portato in ospedale per accertamenti.

“Purtroppo @giuliocicco1 è stato coinvolto in un incidente e ha dovuto abbandonare la gara. A scopo precauzionale verrà sottoposto a un controllo medico in ospedale per valutare le contusioni riportate”, questo il comunicato della Lidl-Trek, squadra dell’italiano classe 1994, dopo la caduta.

In seguito all’ottavo posto ottenuto al Giro dell’Emilia di pochi giorni fa, Giulio non potrà dunque conquistare oggi un altro risultato di spessore. Resta da capire la reale gravità dell’infortunio: la speranza è ovviamente che non sia nulla di grave.

Foto: LaPresse