Tennis, United Cup snobbata dagli italiani. Sonego presente grazie alle rinunce, ma i punti…

Lorenzo Sonego parteciperà alla United Cup 2024, seconda edizione del torneo tennistico per Nazionali miste che si disputerà in Australia dal 29 dicembre al 7 gennaio. Il regolamento prevede che, oltre all’Australia padrona di casa, che riceverà una wild card, dodici Nazioni si qualificheranno tramite il ranking dei sei uomini e delle sei donne con il miglior piazzamento, in base alle classifiche ATP e WTA del 16 ottobre, mentre le ultime sei squadre si qualificheranno in base alla classifica combinata dei giocatori maschili e femminili dello stesso Paese col miglior piazzamento.

Lorenzo Sonego prenderà parte all’evento perché i tre italiani che lo precedono nel ranking ATP hanno deciso di non iscriversi: Jannik Sinner (attuale numero 4), Lorenzo Musetti (numero 20) e Matteo Arnaldi (numero 43) hanno infatti preferito rinunciare alla United Cup. Il piemontese, invece, che ha incominciato la settimana da numero 55 al mondo (è attualmente impegnato a Stoccolma e potrebbe rientrare in top-50), sarà della partita insieme a Jasmine Paolini. Ne ha parlato anche Fabio Colangelo, commentatore tecnico per Eurosport/Discovery e Sky Sport, in un’intervista concessa a OA Sport: “Sonego sarà con Jasmine Paolini in United Cup perché gli italiani che lo precedono in classifica non si sono iscritti“.

Gli italiani hanno un po’ snobbato la United Cup, ma è un peccato perché questa kermesse mette in palio punti pesanti per i ranking. Nel complesso si potranno acquisire al massimo 500 punti per la classifica ATP e 500 per il ranking WTA: niente male per iniziare la stagione. Va però detto che la partecipazione potrebbe un po’ condizionare la marcia di avvicinamento agli Australian Open. Tra l’altro lo scorso anno Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini uscirono subito dal primo torneo Slam dopo aver indossato la maglia azzurra nella prima edizione di questa competizione.

