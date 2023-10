Tennis, Matteo Arnaldi si cancella dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Intanto arriva il best ranking

Matteo Arnaldi ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, che andrà in scena sul cemento indoor della capitale francese dal 30 ottobre al 5 novembre. Le motivazioni della scelta presa dal tennista italiano non sono ancora state comunicate, l’auspicio è che non si tratti di un grave problema fisico e che possa tornare presto in campo per chiudere nel miglior modo possibile questa interessante annata agonistica.

Il 22enne ligure, reduce dall’eliminazione subita agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna per mano di Andrey Rublev, ha raggiunto il proprio best ranking e al momento occupa il 41mo posto della classifica mondiale con 1.037 punti all’attivo. Matteo Arnaldi avrebbe esordito al primo turno contro il veterano svizzero Stan Wawrinka (ora atteso da un qualificato) e, in caso di successo contro il già vincitore di prove Slam, avrebbe incrociato il danese Holger Rune, attuale numero 7 del ranking ATP.

L’azzurro, allenato da Alessandro Petrone, si è reso protagonista di una splendida stagione (caratterizzata soprattutto dagli ottavi di finale raggiunti agli US Open) ed è atteso all’impegno in Coppa Davis, visto che il capitano Filippo Volandri lo ha selezionato per le Finals che andranno in scena a Malaga dal 21 al 26 novembre (l’Italia incrocerà l’Olanda nei quarti di finale). Il supporto di Matteo Arnaldi è fondamentale per la causa tricolore accanto a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer