Tennis, decise le otto qualificate per le WTA Finals di Cancun

Da ieri è emersa la lista ufficiale delle qualificate alle WTA Finals di Cancun (Messico) in programma dal 29 ottobre al 5 novembre: i tornei delle prossime due settimane infatti non potranno cambiare i nomi delle otto che si giocheranno il titolo di maestra dell’anno. Il WTA 1000 di Pechino ha emesso le ultime sentenze e il livello quest’anno in terra messicana sarà particolarmente alto.

Ci sarà l’attuale numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, autrice di una grande stagione: semifinale in tutti gli Slam, vittoria agli Australian Open e finale agli Open degli Stati Uniti. La bielorussa ha trovato la continuità che era mancata nelle precedenti stagioni. Poi ci sarà Iga Swiatek: la polacca è apparsa meno dominante rispetto agli scorsi anni, ma ha comunque vinto ancora al Roland Garros.

Successivamente troviamo Coco Gauff che ha disputato una seconda parte di stagione eccezionale dall’arrivo nel suo box di Brad Gilbert e Pere Riba culminata dalla vittoria allo US Open. Subito dopo Elena Rybakina e Jessica Pegula, entrambe campionesse 1000 e molto costanti nell’arco dell’anno.

Gli ultimi tre posti sono occupati dalla grande rivelazione Marketa Vondrousova, campionessa a sorpresa a Wimbledon sbaragliando la concorrenza. Ons Jabeur è settima: la tunisina ha disputato un 2023 con tanti alti e bassi, senza mai dare la sensazione di essere competitiva come gli anni scorsi. Chiude Karolina Muchova, finalista al Roland Garros e semifinalista allo US Open.

