Tennis, la classifica degli italiani dopo Shanghai: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Arnaldi. Berrettini cresce senza giocare

Il Masters 1000 di Shanghai si è concluso con la vittoria del polacco Hurbert Hurkacz nella finale giocata sul cemento cinese contro il russo Andrey Rublev. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà il ranking ATP degli italiani dopo questo torneo.

Jannik Sinner si è fermato agli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton e ha rischiato di perdere il numero 4 al mondo, ma la sconfitta del russo Andrey Rublev in finale contro il polacco Hubert Hurkacz ha permesso all’altoatesino di conservare il piazzamento di lusso in top-4 con 5.000 punti all’attivo.

Lorenzo Musetti ha invece perso al secondo turno contro il poco quotato taiwanese Hsu ed è scivolato indietro di due posizioni in graduatoria. Il toscano occupa attualmente il 20mo posto con 1.845 punti all’attivo, a 20 lunghezze di distacco dallo statunitense Ben Shelton e con 113 punti di margine nei confronti del cileno Nicolas Jarry.

Matteo Arnaldi si è spinto fino al terzo turno, dove si è arreso al terzo set contro lo statunitense J.J. Wolf. L’azzurro conferma comunque il buon momento di forma, anche se è indietreggiato di una posizione rispetto al suo best ranking e ora è 43mo con 1.000 punti, ad appena sette lunghezze dal russo Roman Safiullin e con cinque punti di vantaggio sul giapponese Yoshihito Nishioka e il canadese Denis Shapovalov.

Il quarto italiano in classifica è Lorenzo Sonego, che si è fermato al terzo turno contro Jarry ma che è risalito di quattro posizioni. Il piemontese si trova al 55mo posto con 925 punti, ad appena quindici lunghezze dal ritorno in top-50 (il serbo Miomir Kecmanovic è a quota 940).

Bisogna invece scendere in 63ma piazza per trovare Matteo Berrettini, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio e che non rientrerà in settimana a Stoccolma come era inizialmente previsto. Il romano, che non gioca dagli US Open, è comunque riuscito a guadagnare una posizione e ora è 63mo con 832 punti.

Best ranking per Flavio Cobolli grazie alla vittoria finale nel Challenger di Lisbona: ha guadagnato 15 posizioni e ora è 106mo con 574 punti, la top-100 è distante 33 lunghezze. A seguire Giulio Zeppieri (125mo, +4), Fabio Fognini (128mo, stabile), Luca Nardi (131mo, +2), Andrea Vavassori (144mo, +1) e Mattia Bellucci (150mo, -6). Di seguito il ranking degli italiani dopo il Masters 1000 di Shanghai.

RANKING ITALIANI DOPO MASTERS 1000 SHANGHAI (top-200)

4. Jannik Sinner 5.000 (stabile)

20. Lorenzo Musetti 1.845 (-2)

43. Matteo Arnaldi 1.000 (-1)

55. Lorenzo Sonego 925 (+4)

63. Matteo Berrettini 832 (+1)

106. Flavio Cobolli 574 (+15)

125. Giulio Zeppieri 487 (+4)

128. Fabio Fognini 474 (stabile)

131. Luca Nardi 451 (+2)

144. Andrea Vavassori 418 (+1)

150. Mattia Bellucci 409 (-6)

156. Luciano Darderi 399 (+10)

170. Andrea Pellegrino 366 (+21)

172. Marco Cecchinato 363 (-36)

174. Franco Agamenone 360 (+29)

188. Matteo Gigante 340 (-6)

199. Raul Brancaccio 313 (-2)

Foto: Lapresse