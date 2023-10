Tennis, Jessica Pegula unica testa di serie superstite a Seul, cade anche Bouzkova

Una top 10 e tre carneadi. Questo il parterre rimasto nel torneo WTA 250 di Seul, in Corea del Sud, giunto all’edizione numero 19; il cemento coreano ha regalato anche quest’oggi un paio di sorprese niente male.

Ma andiamo in ordine, con la top 10 rimasta, la numero 1 del seeding Jessica Pegula. La quarta giocatrice del mondo parte male nel derby con Claire Liu per poi prendere ritmo dal secondo set in poi, lasciando solo tre giochi alla sua connazionale e raggiungendo l’ottava semifinale del suo 2023.

Di fronte a lei ci sarà la belga Yanina Wickmayer: giocatrice dal passato illustre, numero 12 nel 2009, conferma il suo ritorno a piccoli passi a buoni livelli come già dimostrato con la semifinale di Varsavia: non c’è storia per Polina Kudermetova, sorella minore di Veronika e spazzata via in poco più di un’ora di gioco.

L’altra semifinale metterà di fronte due nomi alquanto inaspettati a inizio settimana, quelli della statunitense Emina Bektas e la cinese Yue Yuan; la prima, ormai habitué del circuito ITF, supera l’australiana Kimberly Birrell in tre set; l’asiatica invece sorprende Marie Bouzkova, quarta testa di serie del tabellone, in due set combattuti; entrambe si giocano la prima finale nel circuito maggiore.

WTA SEUL 2023, RISULTATI 13 OTTOBRE

E. Bektas b. K Birrell 4-6 6-3 6-2

J. Pegula b. C. Liu 4-6 6-3 6-0

Y. Yuan b. M. Bouzkoa 7-5 7-6

Y. Wichmayer b. P. Kudermetova 6-3 6-1

