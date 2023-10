Tennis, Jannik Sinner risponde con classe ai confronti con Adriano Panatta

Storie di confronti e di campioni. Jannik Sinner è sempre più al centro della scena, nel bene e nel male. Le tante critiche ricevute per l’assenza nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bologna sono state seguite dagli elogi per i risultati nell’ATP500 di Pechino, grazie a cui l’altoatesino si è spinto alla posizione n.4 del mondo, battendo in semifinale Carlos Alcaraz (n.2 del ranking) e in Finale del torneo cinese Daniil Medvedev (n.3 ATP).

Il raggiungimento di un traguardo del genere ha portato, inevitabilmente, ai confronti con Adriano Panatta, anch’egli capace nel 1976 di posizionarsi al n.4 della classifica mondiale e di stabilire un primato eguagliato da Jannik e da Francesca Schiavone a livello femminile. Quanto accaduto ha suscitato l’interesse dei media, come è evidente, e Sinner ha voluto mandare un messaggio video nel corso della Domenica Sportiva di ieri sera su Rai2 HD, con Panatta ospite.

“Ovviamente sono contento di essere n.4 al mondo come Adriano (Panatta ndr.). Io però guardo a me stesso e alla mia storia, so che lui ha vinto Roma, Parigi e Coppa Davis nello stesso anno e tantissime altre cose. Io faccio il mio percorso, ho ancora tanto da migliorare e vedremo poi che cosa farò“, le parole del tennista italiano.

VIDEO INTERVENTO DI JANNIK SINNER ALLA DS

Una risposta di classe quella di Jannik, consapevole dell’importanza del risultato in sé, ma anche del fatto che il suo lavoro sia finalizzato alla costruzione di una sua storia. Non resta che attendere l’esito delle prossime partite con il 22enne in campo.

