Tennis: Jannik Sinner può diventare il miglior italiano nel ranking ATP a fine anno nella storia. I primati di Panatta e Berrettini

Jannik Sinner sempre più verso la storia del tennis italiano, a soli 22 anni. L’altoatesino, attuale numero 4 del ranking ATP, è infatti prossimo a scalzare, dopo 47 anni, Adriano Panatta dal ruolo di giocatore con il più alto ranking alla fine della stagione nella storia tricolore.

Il romano, vincitore di Roma, Roland Garros e Coppa Davis nel 1976, chiuse infatti quell’annus mirabilis al numero 7, dove i primi 6 erano Jimmy Connors, Bjorn Borg, Ilie Nastase, Manuel Orantes, Raul Ramirez e Guillermo Vilas. Insomma, un novero importantissimo da cui attingere. Nel 2021 fu Matteo Berrettini, reduce fra l’altro dalla finale a Wimbledon, a eguagliare Panatta: terminò da settimo. Davanti a lui c’erano Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Rafael Nadal.

Sinner era già finito sul podio di questa particolare classifica proprio in quel 2021, quando chiuse l’annata al numero 10 con tanto di partecipazione alle ATP Finals in luogo proprio di Berrettini, infortunatosi nel primo match con Zverev. Ora è proprio l’originario di San Candido a poter spezzare, a suo modo, la connection romana: per farlo gli serviranno buoni risultati all’ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle ATP Finals. Praticamente impossibile che salga di più al momento, se non altro perché, con gli attuali 5000 punti, il terzo posto di Medvedev è distante 2355.

C’è anche qualche sommovimento, a livello potenziale, più indietro. Nonostante un finale di stagione non facile, potrebbe arrivare il miglioramento per Lorenzo Musetti, che è attualmente 22° e potrebbe dunque staccare Andreas Seppi, ad oggi nono assieme a lui. In questa classifica, con ogni probabilità, irromperà verso l’alto anche Matteo Arnaldi, che potrebbe già ora essere tra i primi 20 italiani per come potrà aver chiuso la stagione. Il suo attuale mirino è verso la top 40, che finora in 19 sono riusciti a raggiungere al termine delle annate.

Di seguito la classifica dei ranking ATP a fine anno dei giocatori italiani dall’istituzione della classifica mondiale, effettuata nel 1973 (prima ci si affidava ai giornalisti, ed è per questo che non compare, uno su tutti, il nome di Nicola Pietrangeli). L’elenco è stato limitato ai primi 50 posti. Va ricordato, in questo senso, che sono 39 i tennisti italiani capaci di chiudere in top 100 la stagione: il quarantesimo sarà Arnaldi, e il quarantunesimo potrebbe essere Flavio Cobolli, che sta mettendo insieme un brillante finale di anno e potrebbe anche diventare il 48° top 100 in senso assoluto dell’Italia.

MIGLIORI ITALIANI A FINE ANNO NEL RANKING ATP

In grassetto i giocatori attualmente in attività (Bolelli lo è ancora in doppio).

1 Adriano Panatta 7 (1976)

1 Matteo Berrettini 7 (2021)

3 Corrado Barazzutti 10 (1978)

3 Jannik Sinner 10 (2021)

5 Fabio Fognini 12 (2019)

6 Paolo Bertolucci 20 (1973)

6 Marco Cecchinato 20 (2018)

8 Andrea Gaudenzi 22 (1995)

9 Andreas Seppi 23 (2012)

9 Lorenzo Musetti 23 (2022)

11 Omar Camporese 24 (1991)

12 Francesco Cancellotti 26 (1984)

13 Lorenzo Sonego 27 (2021)

14 Renzo Furlan 29 (1995)

15 Gianni Ocleppo 31 (1979)

15 Potito Starace 31 (2007)

17 Paolo Canè 33 (1989)

18 Filippo Volandri 38 (2005)

19 Paolo Lorenzi 40 (2016)

20 Simone Bolelli 41 (2008)

21 Cristiano Caratti 42 (1991)

22 Gianluca Pozzi 43 (2000)

23 Tonino Zugarelli 44 (1977)

23 Davide Sanguinetti 44 (2005)

Foto: LiveMedia/Antoine Couvercelle/DPPI – LivePhotoSport.it