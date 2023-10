Tennis, il tabellone del torneo WTA di Hong Kong: Martina Trevisan unica azzurra, debutto con Bucsa

Il tennis femminile non si ferma. Oggi andrà in archivio il 1000 di Pechino, con l’ultimo atto che vedrà protagoniste Iga Swiatek e Liudmila Samsonova durante l’ora di pranzo italiana, ma da domani si volta pagina con tre tornei tra 250 e 500; tra questi il 250 di Hong Kong, dove sarà presente Martina Trevisan.

La toscana è titolare della sesta testa di serie del seeding ed è stata inserita nel quarto di Elise Mertens, numero 3 del tabellone. L’azzurra debutterà contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 65 del ranking mondiale e con cui ha vinto entrambi i precedenti, uno a Sant Etienne nel 2019 (6-4 6-2) e l’altro nelle qualificazioni di Madrid la scorsa stagione (6-1 6-3). Piccola curiosità, in questo ‘spicchio’ sono capitate tre delle quattro qualificate, che giocheranno rispettivamente con Mertens, Hong Yi Cody Wong e Magdalena Frech.

La giocatrice di spicco del torneo di Hong Kong sarà Viktoria Azarenka; per lei un debutto non banale con Leylah Annie Fernandez, reduce dai quarti di finale al 1000 di Guadalajara che l’hanno riportata in top 60 mondiale; al secondo turno una tra Dayana Yastremska e la ragazzina terribile Mirra Andreva. L’altra parte del tabellone è invece presidiata da Beatriz Haddad Maia, che debutterà con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

WTA HONG KONG, IL TABELLONE PRINCIPALE

(1) V. Azarenka VS L. Fernandez

M. Andreeva VS D. Yastremska

Q VS V. Savinyk

L. Fruhvirtova vs (7) P. Stearns

(4) X. Wang VS E. Avanesyan

(WC) Ho Ching Wu VS S. Sorribes Tormo

P. Hon VS (WC) E. Chong

Y. Putintseva VS (5) A. Blinkova)

(6) M. Trevisan VS C. Bucsa

Q VS M. Frech

Q VS (WC) H. Wong

Q VS (3) E. Mertens

(8) V. Gracheva vs K. Rakhimova

X. Wang VS K. Siniakova

A. Pavlyuchenkova VS J. Fett

A. Sasnovich VS (2) B. Haddad Maia

Foto: LaPresse