Tennis, il curioso record di Jannik Sinner: nessuno con cosÃ¬ tante vittorie per tre anni in fila

Un Sinner di ottima fattura visto quest’oggi a Pechino. Il ragazzo di Sesto Pusteria ha avuto nettamente la meglio su Yoshihito Nishioka lasciandogli soltanto due giochi e conquistando il pass per i quarti di finale. Un bel modo per rispondere alle critiche piovutegli (anche immeritatamente) dopo la Coppa Davis.

Intanto, in attesa del suo match di domani con Grigor Dimitrov, l’azzurro è riuscito a mettere le mani su un record particolare ma che fa capire anche la grandezza del nostro giocatore. Quest’oggi è andato ad aggiornare il suo record stagionale con 46 vittorie e 13 sconfitte, raggiungendo Novak Djokovic per numero di successi in stagione. Oltretutto Sinner risulta al momento il quarto giocatore per percentuale di vittorie in stagione, con quasi il 78%.

E soprattutto, diventa l’unico giocatore italiano nella storia a concludere tre stagioni consecutive con almeno 45 vittorie in un anno. Nessuno ci era riuscito nell’era Open, sottolineando dunque il livello raggiunto dall’attuale numero 7 al mondo, che ha una gran bella possibilità di migliorare il proprio ranking.

Con un successo su Dimitrov, Jannik sarebbe sicuro di superare Andrey Rublev, che ha perso agli ottavi di finale. Un ulteriore passo in avanti gli permetterebbe di essere sicuro del quarto posto nel ranking mondiale, sopravanzando in una sola volta sia Holger Rune che Stefanos Tsitsipas.

