Tennis, i risultati del Masters1000 di Shanghai: Barrere tiene a battesimo Alcaraz, Hijikata per Tsitsipas. Kukushkin in rimonta su Muller

Chiuso il primo turno dell’ATP Masters1000 di Shanghai. Giornata proficua per l’Italia, con i successi di Lorenzo Sonego su Philip Sekulic e la gran rimonta di Matteo Arnaldi su Alexander Popyrin, che fanno da contraltare al ko di Stefano Napolitano con il kazako Beibit Zhukayev. Le teste di serie, che debutteranno da domani ora sono a conoscenza dei loro avversari.

A tenere a battesimo Carlos Alcaraz, reduce dalla semifinale di Pechino, sarà il transalpino Gregoire Barrere: il numero 73 al mondo ci mette poco più di un’ora per aver ragione del portoghese Nuno Borges, che racimola soltanto quattro giochi. Per Stefanos Tsitsipas invece ci sarà Rinky Hijikata: il qualificato australiano ha avuto la meglio in due set tirati sul sempre temibile Laslo Djere.

Kazakistan che esulta, oltre che con Zhukayev, anche con la vecchia gloria Mikhail Kukushkin: il trentacinquenne ex top 40 si regala il secondo turno contro Daniel Evans, battendo in rimonta in due ore e quaranta minuti il nettamente più giovane Alexandre Muller. Positivo il debutto del francese Arthur Fils, tornato in campo in campo ATP dopo il secondo turno degli US Open, Pavel Kotov spazzato via e secondo turno con Alejandro Davidovich Fokina.

Vittoria in rimonta per Diego Schwartzman sul francese Lucas van Assche, regalandosi così Jiri Lehecka al secondo turno, soffre più del previsto Botic van de Zandschulp con Christopher O’Connell. Bene anche J. J. Wolf, vittorioso in tre set su Pedro Cachin, e Quentin Halys che supera Aslan Karatsev.

ATP SHANGHAI 2023, RISULTATI 5 OTTOBRE

G. Barrere b. N. Borges 6-2 6-2

M. Kukushkin b. A. Muller 6-7 6-3 6-2

L. Sonego b. P. Sekulic 6-3 6-2

C. H. Tseng b. A. Shevchenko 3-6 6-3 6-2

A. Vukkic b. R. Carballes Baena 6-4 7-6

A. Fils b. P. Kotov 6-1 6-4

R. Hijikata b. L. Djere 7-6 7-5

B. Zhukayev b. S. Napolitano 7-5 7-5

T. Atmane b. J. Thompson 6-3 3-6 6-1

M. Arnaldi b. A. Popyrin 4-6 6-3 6-4

Q. Halys b. A. Karatsev 7-6 3-6 6-4

B. van de Zandschulp b. C. O’Connell 6-2 6-7 6-4

D. Schwartzman b. L. van Assche 5-7 6-3 6-2

J.J. Wolf b. P. Cachin 3-6 6-3 6-4

S. Ofner b. J. P. Varillas 7-6 7-6

Y. Watanuki b. J. Shang 7-6 4-6 6-4

Foto: Foto: Antoine Ludger / Open Sud de France