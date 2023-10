ATP Shanghai 2023, Andrey Rublev: “Non facile vincere contro un amico, servirà una grande prestazione contro Hurkacz”

Vittoria importantissima di Andrey Rublev in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. Il russo (n.7 al mondo) ha disputato un ottimo match contro il bulgaro Grigor Dimitrov e si è imposto per 7-6(7) 6-3 in un’ora e 52 minuti di gioco. Grazie a questo successo, il classe 1997 ha strappato il pass per la sua 23ma finale in carriera e domani potrà andare a caccia del suo 15° titolo (il secondo in un Masters 1000). Sulla sua strada ci sarà il polacco Hubert Hurkacz (n.17 del ranking ATP).

“Non è facile quando vinci le partite contro gli amici. Ti senti triste, ma allo stesso tempo felice per il successo. È un mix di sentimenti”, ha affermato Rublev dopo l’affermazione odierna contro il suo amico Dimitrov.

Sul punteggio di 3-2 in favore del russo nel corso del tie-break del primo set c’è stato un episodio particolare: Dimitrov era convinto che il servizio del suo avversario avesse toccato il let e si è fermato, ma il tocco del nastro non è stato rilevato e il punto è stato dato a Rublev; capita la situazione, il russo si è proposto di ripetere il punto, ma a quel punto il bulgaro ha insistito sul non rigiocare il punto e si è dunque andati avanti dal 4-2.

“Mi dispiace per la situazione del tie-break sul 3-2, perché volevo ripetere il punto – ha dichiarato Rublev a fine partita -. Grigor però si è comportato come un vero campione e ha detto che non era colpa mia e quindi mi ha dato il punto. Forse grazie a questo punto sono riuscito a vincere il primo set (è giusto specificare che il tie-break è finito poi per 9-7 in favore del russo, che ha dovuto anche annullare un set point prima di aggiudicarsi il parziale, ndr)”.

Rublev ha infine concluso parlando del suo prossimo avversario: “Hubi (Hurkacz, ndr) è un giocatore difficile da affrontare. È uno dei tennisti che non vuoi sfidare perché può battere tutti. Vedremo, adesso voglio solo prendermi il tempo per recuperare ed essere pronto il più possibile per domani”.

