Tennis, Holger Rune e Boris Becker lavorano insieme? Indizi di una nuova collaborazione

Un modo per uscire dalla crisi? Non sta passando un bel periodo il danese Holger Rune, in grossa crisi di risultati dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon. I problemi alla schiena, che lo stanno condizionato dagli Internazionali d’Italia a Roma, hanno influito non poco, anche se forse una soluzione da questo punto di vista è stata trovata.

Tuttavia, a mancare è stata la fiducia nel suo tennis. C’è bisogno di un segnale di discontinuità già a partire dal prossimo torneo di Stoccolma, nel quale Rune cercherà di confermarsi campione e di guadagnare punti per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Novità potrebbero esserci sullo staff del tennista svedese. Interrotta la collaborazione con Patrick Mouratoglou, un nuovo nome pesante potrebbe assolvere alla funzione di coach.

Ci si riferisce a Boris Becker, che è stato immortalato in alcune foto come membro del team del 20enne negli allenamenti a Monaco. Come si sa, l’ex campione tedesco ha vissuto una fase della propria vita molto difficile ma, lasciato il carcere qualche mese fa, ha sempre manifestato grande interesse sull’attualità tennistica. Vedremo se davvero ci sarà questo nuovo impegno per Becker, al fianco di uno dei tennisti più talentuosi della nuova generazione.

Holger Rune has been trialling out with Boris Becker this week in Monaco. Thoughts? Rune’s IG pic.twitter.com/DR1In8WEZA — Olly (@Olly_Tennis_) October 14, 2023

Foto: LaPresse