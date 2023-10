Tennis, David Goffin facile su Halys ad Anversa, Barrere e Gaston per Bublik e Struff. Sorpresa Lajal

Inizia il torneo ATP di Anversa; il cemento belga vede alcuni protagonisti interessanti come Stefanos Tsitsipas, primo favorito del seeding. Solo un italiano in tabellone, la wild card Luca Nardi che affronterà Dominic Thiem al primo turno; vediamo come sono andate le cose in questa prima giornata.

In chiusura di serata c’è il successo dell’idolo di casa David Goffin, alla ricerca del suo gioco dopo un anno poco performante; parte male con il francese Quentin Halys finendo sotto 3-1 nella prima frazione, ma poi diventa padrone del campo lasciando solo due giochi al suo dirimpettaio.

Gregoire Barrere si guadagna il secondo turno con Alexander Bublik battendo Daniel Elahi Galan; primo set dominato dal transalpino, che poi subisce il ritorno dell’avversario ed è bravo a contenerlo, riuscendo a sfruttare l’unica occasione capitatagli nel tiebreak decisivo. Francia che esulta anche con Hugo Gaston, che ha avuto la meglio sul connazionale Arthur Rinderknech e affronterà la seconda testa di serie del torneo Jan-Lennard Struff.

Sorpresa di giornata messa a segno dall’estone Mark Lajal, classe 2003 e in tabellone grazie ad una wild card. Il numero 229 al mondo si porta a casa la sua prima vittoria nel circuito maggiore superando un vecchio volpone come Jaume Munar. La crescita del ragazzo di Tallinn è stata esponenziale in stagione, con quasi 200 posizioni guadagnate in classifica: ad inizio anno era difatti fuori dai 400.

ATP ANVERSA 2023, RISULTATI 16 OTTOBRE

G. Barrere b. D. E. Galan 6-1 7-6

M. Lajal b. J. Munar 6-3 6-4

H. Gaston b. A. Rinderknech 7-6 6-4

D. Goffin b. Q. Halys 6-4 6-1

