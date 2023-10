ATP Anversa 2023, Alexander Bublik sconfigge Fils e conquista il titolo

Festeggia Alexander Bublik all’ATP 250 di Anversa 2023. Sul cemento indoor belga, il kazako (testa di serie n.3) gioca un’ottima finale contro il francese Arthur Fils (n.3 del seeding) e si impone con un doppio 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco. Grazie a questo successo, il classe 1997, che da domani sarà il nuovo numero 30 al mondo, si porta a casa il terzo titolo in carriera, dopo quelli conquistati a Montpellier 2022 e Halle 2023.

Dopo un inizio equilibrato (2-2), Bublik accelera e sale sul 4-2 con un break e un turno di servizio tenuto a zero. Fils non ci sta e prova a reagire, arrivando anche a ottenere una palla del 4-4, ma il suo avversario resta lucido nei momenti chiave e va a conquistare il primo set per 6-4.

La vittoria del primo parziale fa bene a Bublik, che comincia con grande grinta anche il secondo set. La conseguenza è il break nel primo game, che regala ulteriore fiducia al kazako. Nei successivi giochi Fils prova a più volte a rientrare in partita, ma nonostante la buona volontà non ci riesce (da segnalare le due palle break sprecate nel quarto gioco). Nel nono game Bublik ha la possibilità di vincere la partita con un altro break, ma non ci riesce. Questo però non crea strani pensieri al kazako, che nel successivo turno di battuta riesce a chiudere agilmente l’incontro con un altro 6-4.

Foto: LaPresse