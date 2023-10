ATP Anversa 2023: colpo Fils, Tsitsipas fuori. Sarà finale con Bublik

Tanto, anzi tantissimo interesse per le due semifinali dell’ATP 250 di Anversa. Lo European Open in Belgio avrà una finale inedita in tutti i sensi, nel senso che tra Arthur Fils e Alexander Bublik ancora non c’è stato nessun confronto diretto sul circuito maggiore. Ma è soprattutto il francese a destare il maggior tasso di curiosità.

Ed è anche ben meritata, visto il nome dell’eliminato. Stefanos Tsitsipas. Per il greco due tie-break sono fatali, dopo due ore, una quantità di gioco a tratti siderale e un’occasione in cui Fils, sul 5-4 del secondo, non riesce, per errori propri o per sfortuna, a chiudere servendo per il match. Poco male: per il transalpino è la seconda vittoria in carriera su un top ten, dopo quella su Casper Ruud (il norvegese capitolò ai quarti nel 500 di Amburgo). Nel complesso è 7-6(5) 7-6(4) il punteggio finale.

Nella semifinale giocata per prima, invece, meno roboante, ma più chiaro e netto il 6-4 6-4 del kazako sul tedesco Maximilian Marterer, diventato il terzo qualificato ad approdare al penultimo atto nel torneo. Non riesce a fare di più, dato che nel primo set Bublik il break lo fa subito e, nel secondo, ci pensa nel settimo game. Per una volta, sembra che la continuità abbia preso possesso di uno dei geni e sregolatezza del tennis.

Per Fils questa sarà la seconda finale sul circuito ATP; la prima l’ha vinta a Lione nello scorso marzo sull’argentino Francisco Cerundolo. Stesso discorso per Bublik, che a livello di 500, sull’erba di Halle, è riuscito a portare a casa il primo e finora unico ATP 500 della carriera. Il francese sarà almeno numero 38 a fine torneo, ma 34 se vincerà; per il kazako i numeri chiave sono invece 35 e 30.

