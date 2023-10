Tennis, Bublik supera di slancio Barrere all’ATP di Anversa. Sorpresa Mpetshi Perricard

Giornata tumultuosa ad Anversa, con gli ultimi match di primo turno e le prime quattro sfide degli ottavi che hanno regalato i primi partecipanti ai quarti di finale.

Facile facile il compito di Alexander Bublik, che non ha pietà di Gregoire Barrere, gli ci vogliono 11 ace e 23 vincenti per superare in maniera assai agevole il transalpino. Per lui un altro francese ai quarti, stavolta a sorpresa: il francese Giovanni Mpetshi Perricard, ventenne che ormai ci ha preso gusto. Dopo il primo successo a livello ATP con Carballes Baena, si impone in maniera ancora più convincente su David Goffin e guadagnando l’accesso in top 200.

L’altro accoppiamento dei quarti di finale sarà tra Arthur Fils e Juan Pablo Varillas. Il francese ha avuto la meglio a fatica sull’estone Mark Lajal, che ha venduto carissima la pelle spingendo il suo più quotato dirimpettaio a doversi imporre in due tiebreak. Il peruviano invece ha superato in rimonta il russo Alexander Shevchenko.

Nei due match di primo turno, Botic Van De Zandschulp è riuscito a battere l’insidiosissimo Dominic Stricker, non perdendo la calma dopo aver perso il primo set al tiebreak. Bene anche il portoghese Nuno Borges, ha sopraffatto in due set Dominik Koepfer.

ATP ANVERSA 2023, RISULTATI 18 OTTOBRE

N. Borges b. D. Koepfer 7-6 6-4

B. Van De Zandschulp b. D. Stricker 6-7 6-3 6-3

J. P. Varillas b. A. Shevchenko 3-6 6-3 6-2

A. Fils b. M. Lajal 7-6 7-6

G. Mpetshi Perricard b. D. Goffin 7-5 6-3

A. Bublik b. G. Barrere 6-4 6-2

Foto: Lapresse