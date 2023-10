Tennis, Boris Becker sarà il nuovo allenatore di Holger Rune

Dopo le indiscrezioni e le foto, è arrivata la conferma. Erano circolate alcuni giorni fa sui social delle immagini che ritraevano Boris Becker nello staff tecnico di Holger Rune. Il 20enne danese sta vivendo un periodo complicato per i problemi alla schiena e la crescente sfiducia nel suo tennis è evidente per la lunga serie di sconfitte da Wimbledon in poi.

Concluso il rapporto con Patrick Mouratoglou, Rune andava in cerca di una figura di riferimento che potesse aiutarlo a risolvere i problemi. Ebbene, spetterà all’ex grande giocatore tedesco questa responsabilità.Una nuova sfida per Becker, costretto a fronteggiare una situazione molto complicata dal punto di vista personale, citando la permanenza in carcere.

Questo connubio potrebbe essere un modo per rilanciare se stesso, oltre che le quotazioni di Rune. Il tutto è stato confermato proprio dal teutonico nel corso del podcast su Eurosport Germany “Das Gelbe von Ball”.

OFICIAL!! Boris Becker será el nuevo entrenador de Holger Rune desde el torneo de Basilea, la semana que viene. Tras su fructífera etapa junto a Djokovic, es el primer proyecto en el que se embarca el alemán. Veremos qué tal les va juntos. ¿Cómo lo veis? https://t.co/HttaYCpRKB — José Morón (@jmgmoron) October 19, 2023

Giova ricordare che Becker sia stato anche al fianco di Novak Djokovic nelle vesti di coach per una fase importante della carriera del serbo. Vedremo se l’esperienza di “Bum Bum” saprà essere utile a Rune.

Foto: LaPresse