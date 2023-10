Tennis: Alcaraz, Djokovic, Sabalenka e Jabeur a fine dicembre in Arabia Saudita

Quattro tennisti per un’esibizione. Il 26 e 27 dicembre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur si recheranno a Riyadh, in Arabia Saudita, per dare ulteriore spinta al loro sport nel Paese, che sta investendo molto (e con tanti dubbi sollevati da ogni dove) su numerose discipline.

Lo spagnolo e il serbo sono numero 2 e 1 del mondo allo stato attuale, così come leader della classifica WTA è la bielorussa. Particolare la scelta della tunisina, prima giocatrice del mondo arabo a diventare importante, pur con tre finali Slam perse allo stato attuale.

L’esibizione è denominata Riyadh Season Cup. E non è la prima volta che l’Arabia Saudita vede in scena eventi prestagionali (alcuni anni fa si ricordano esibizioni a Diriyah con Fabio Fognini). Il vero obiettivo, però, è più in alto.

In attesa di raggiungerlo, per ora il Paese saudita si è assicurato le Next Gen Finals a Jeddah, che vi si trasferiscono dopo le edizioni disputate a Milano tra Fiera di Rho e Allianz Cloud (PalaLido). Sarebbero in corso trattative per spostare lì la United Cup dal 2025, mentre è fallito il primo assalto alle WTA Finals, finite (con mossa piuttosto discussa a sua volta) a Cancun, in Messico.

