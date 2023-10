Golf: Beau Hossler si prende la testa a metà Zozo Championship 2023

Si chiude il secondo giro allo Zozo Championship 2023, di scena nella Prefettura di Chiba, in Giappone. Cambia il leader, che diventa Beau Hossler. Il ventottenne californiano, ancora in cerca del proprio primo successo sul PGA Tour, guida con lo score di -7 dopo aver recuperato 16 posizioni a seguito del -5 odierno.

Alle sue spalle si collocano Justin Suh, distanziato di appena un colpo, e il giapponese Satoshi Kodaira, primo dei padroni di casa, a -5 grazie al -2 odierno. Ancora Giappone nel gruppo dei quarti con Yuki Inamori che si trova a -4 assieme agli USA Xander Schauffele ed Eric Cole e all’argentino Emiliano Grillo.

Ampio il gruppo degli ottavi a -3: tra di loro spicca Collin Morikawa, che incappa in una giornata no, gira in 73 colpi (+3) e perde sette posizioni. Con lui J.J. Spaun, Keegan Bradley, Robby Shelton, l’australiano Cam Davis e i nipponici Mikumu Horikawa e Ryo Ishikawa.

Particolare il fatto che a rimanere sotto il par siano soltanto in 18, perché a tutti gli elencati si aggiungono Zac Blair e il sudcoreano Sungjae Im, quindicesimi a -2, e Joel Dahmen con l’inglese Callum Tarren, diciassettesimi a -1. Poi tutti pari o sopra il par.

Foto: LaPresse