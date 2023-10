Tennis: infortunio per Carlos Alcaraz che salterà il torneo di Basilea

Nella patria di Roger Federer era attesissimo Carlos Alcaraz. Invece l’iberico non sarà presente in terra svizzera: arrivata infatti pochi minuti fa la notizia che il numero due del ranking ATP salterà il torneo di Basilea, in programma dal 21 al 29 ottobre.

Piccolo problema fisico per colui che sarebbe stato testa di serie numero uno della manifestazione: un’infiammazione alla pianta del piede sinistro e un fastidio ai muscoli glutei.

A sfruttare la situazione è Stan Wawrinka che non dovrà usufruire della wild card, ma, vista l’assenza di Alcaraz, rientra nel tabellone principale.

Gli organizzatori hanno dunque deciso di assegnare la wild card al padrone di casa Leandro Riedi, classe 2002.

Foto: Lapresse